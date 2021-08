Traffico insolito a Boves: un cavallo e un asino scorrazzano per le strade del paese

Non è la prima volta che Boves si ritrova a fare i conti con un traffico "straordinario": nel maggio del 2019, due mucche - fuggite in frazione Sant'Anna - erano arrivate placidamente in piazza Italia, venendo poi rinchiuse in un recinto improvvisato con delle transenne, in attesa del recupero (https://www.targatocn.it/2019/05/09/leggi-notizia/argomenti/targato-curiosita/articolo/insolito-precena-in-piazza-italia-a-boves-per-limprovviso-arrivo-di-due-mucche.html).

Ieri, documentate dagli scatti fotografici di Tomaso Bruno e pubblicate su Facebook, a scorrazzare per corso Bisalta, all'angolo con corso Trieste, sono stati immortalati un cavallo e un asino. Fortunatamente - come confermato dal sindaco Maurizio Paoletti - l'episodio rimane nel novero delle curiosità, visto che non sono stati registrati incidenti, ma il semplice stupore misto a divertimento di chi ha assistito alla scena.

Probabile che gli animali fossero fuggiti da qualche azienda agricola, alla quale dovrebbero aver fatto ritorno.