Anche i ragazzi del Rotaract di Saluzzo all'incontro con Fabio Fazio

Mercoledì 18 luglio i ragazzi del Rotaract di Saluzzo hanno avuto il piacere di essere presenti all'incontro organizzato dal FAI presso il Castello della Manta che ha coinvolto diverse realtà giovanili locali in un fitto e proficuo dialogo con il conduttore e giornalista Fabio Fazio su diverse tematiche attuali, in particolare la questione ambientale e del riscaldamento climatico.

Il Rotaract di Saluzzo desidera ringraziare Fabio Fazio per la gentilezza e la disponibilità, il FAI e il Comune di Manta per l'ottima organizzazione e per la pregevole iniziativa.