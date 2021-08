Al Castello di Casotto si presenta il libro sul noto designer Giorgetto Giugiaro

Sarà presentato mercoledì 25 agosto alle 16, nel cortile del Castello Reale di Casotto, il nuovo libro “Il giovane Giorgetto, come si diventa il car designer del secolo”, edito dall’ASI Service, libreria dell’Automotoclub storico italiano.

La presentazione del volume sarà introdotta da Giuliano Molineri, direttore della Biblioteca Civica di Garessio che ha promosso l’evento.

I partecipanti, in una location davvero unica, potranno assistere a una conversazione tra l’autore del libro, Giosuè Boetto Cohen, firma de “Il Corriere della Sera”, “Ruoteclassiche” e “Autoitaliana” che, entrato a Raiuno nel 1987, è stato autore e regista per un decennio de “La storia siamo noi” e il designer di fama mondiale, originario di Garessio, Giorgetto Giugiaro.

"Una famiglia di artisti, un padre - Mario - che dialoga col figlio sull’arte e la creatività. Il futuro lo decidono insieme: “addio monti” a 14 anni e “buongiorno Città”. Torino non è da bere, ma da sudare." - così la Biblioteca Civica di Garessio anticipa i temi trattati nel libro - "Scuola di figurinismo di giorno e scuola di progettazione tecnica la sera. I maestri sono grandissimi, Eugenio Colmo “Golia”, Dante Giacosa, Nuccio Bertone, ma qualcuno lo si incontrerà per caso. E poi gli uomini - Aldo Mantovani, il partner tecnologo di una vita - e le occasioni del destino, la scalata al mondo che già domina e quello che dominerà: Arese e corso Marconi, Wolfsburg e Monaco, Tokyo e Seul. La storia del successo di Giugiaro è modernissima e antica, una lezione da cui i giovani e i creativi in ogni campo possono trarre ispirazione".

Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione presso l’Ufficio Turistico di Garessio (Via Vittorio Emanuele) al numero 334-3159533 (nell'orario 10-12, 15-18 tutti i giorni; termine massimo mezzogiorno del 25 agosto; posti limitati). Per l'accesso è necessario esibire il Green Pass.