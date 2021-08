"Ennio forever”, omaggio a Morricone a Lagnasco e Manta

Il cortile del Castello di Lagnasco, venerdì 27 agosto e la chiesa di Santa Maria del Monastero a Manta, il giorno dopo, sabato 28 agosto, alle 21,30 ospiteranno il concerto “Ennio Forever” con Giuseppe Nova al flauto e Luigi Giachino al pianoforte.

Un concerto speciale, nell’ambito del 42° Festival Antidogma Musica “From classical to soudtrack”, per celebrare Ennio Morricone.

Nato per festeggiare i 90 anni del Maestro nel 2018 questo concerto, con musiche e proiezioni cinematografiche, viene ora proposto come ricordo e tributo alla grandezza del più celebrato compositore italiano del nostro secolo. Il flauto d’oro di Giuseppe Nova e il pianoforte di Luigi Giachino, anche autore delle trascrizioni, ci faranno rivivere alcune delle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema.

Le proiezioni, parte integrante dello spettacolo, sono state realizzate da Alba Film Festival e ogni brano mostra, attraverso un accurato e intelligente montaggio, non uno spezzone generico, ma l’intero racconto in sintesi del film. Il concerto narra e documenta una serie di tappe coerenti della straordinaria vita musicale del compositore, attraverso trascrizioni fedeli all’originale di brani accuratamente scelti per importanza, valore artistico e congenialità agli strumenti.

L’ascoltatore viene preso per mano e condotto nell’affascinante mondo di Morricone e, grazie alla musica, tornano alla mente capolavori della cinematografia internazionale che hanno accompagnato gli ultimi cinquant’anni della nostra vita. Ingresso libero. Green pass obbligatorio. Info e prenotazioni Antidogma Musica: cel. 333.1636170, o tramite email: antidogmamusica@gmail.com.

Nel programma del concerto: The Mission suite. Falls – Gabriel’s Oboe, Nuovo cinema Paradiso – Titoli, Nuovo cinema Paradiso – Tema d’amore, Baarìa, La leggenda del pianista sull’oceano, Metti una sera a cena, C’era una volta il west, C’era una volta in America, La sconosciuta, Il clan dei siciliani, Malena, Stanno tutti bene, Giù la testa, La Califfa, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.

Giuseppe Nova (flauto): Il Washington Post ha definito “affascinante” la sua esecuzione nella capitale statunitense, altre critiche attestano l’;interpretazione illuminata... una straordinaria linea musicale” . Uno dei più rappresentativi flautisti italiani della sua generazione, dopo diplomi in Italia e Francia (Conservatorio Superiore di Lione) alla celebre Scuola di Maxence Larrieu, ha esordito nel 1982 come solista con l’Orchestra Sinfonica della RAI.

Di qui l’inizio di una brillante carriera che lo ha portato a tenere concerti e master Class in Europa, Stati Uniti, Giappone, Cina, esibendosi in celebri sale e festival Già docente di Conservatorio, all’Accademia di Pescara, alla Scuola di Saluzzo, alla Fondazione Arts Academy di Roma ed Assistente al Conservatorio di Ginevra, insegna alla Fondazione Musicale di Aosta ed è Visiting Artist del St. Mary’s College of Maryland.

Diverse le sue registrazioni su CD - Interviste e monografie sono apparse sulla stampa specializzata e la rivista giapponese The Flute, gli ha recentemente dedicato la copertina e Cover Story. Giuseppe Nova è stato inserito, nel volume Il Flauto Traverso (Italia, edizioni EDT 2003), tra “gli interpreti che si sono imposti alla fine del secolo... solisti con carriera internazionale...” Giuseppe Nova suona con un flauto d’oro Powell 19.5 carati, espressamente costruito per lui. www.giuseppenova.com

Luigi Giachino (Pianoforte e trascrizioni). Diplomato in pianoforte e composizione con il massimo dei voti al Conservatorio di Torino ha proseguito gli studi con Vincenzo Vitale e Giorgio Ferrari. Ha conseguito un attestato di specializzazione CEE in composizione, arrangiamento e direzione d’orchestra di musica extracolta. I suoi lavori cameristici, sinfonici e lirici, sono eseguiti periodicamente in concerti e registrazioni. E’ stato docente presso l’Università di Torino e di Genova e responsabile musicale della televisione universitaria Extracampus. Ha svolto attività musicale in vari paesi del mondo. Dal 1986 svolge attività organizzativa per più enti, associazioni e amministrazioni pubbliche.

E’ stato, dal 2004 al 2010, membro del C.d.A. e poi presidente dell’istituzione pubblica Moncalieri Musica Teatro. Dal 1990 è titolare di cattedra di Composizione presso il Conservatorio di Genova e dal 2017, su incarico del Comune di Genova, ha assunto il ruolo di Mentor nel progetto europeo EMI. Recentemente è stato nominato direttore artistico di Antidogma Musica. www.luigigiachino.it