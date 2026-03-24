A Cuneo i colori di Marina Falco raccontano il “senso della vita”

Nei dipinti di Marina Falco il mondo naturale diventa una trama fitta di fili, semi, germinazioni e forme lineari che sembrano pulsare di energia vitale. L’artista, da sempre appassionata di espressione visiva, parte dall’osservazione della natura per trasformarla in visioni personali, dove la realtà si intreccia con l’immaginazione e la materia pittorica diventa racconto esistenziale.

Il suo percorso artistico prende avvio con l’acquerello, tecnica con cui realizza vibranti opere naturalistiche, attenta ai dettagli e alle sfumature cromatiche. Con il tempo, questo sguardo ravvicinato sui paesaggi e sugli elementi del creato si traduce in una ricerca sempre più libera, fatta di immagini a volte riconoscibili, altre astratte, come “semi cosmici portatori di vita” che rimandano a una forza generativa capace di superare ogni avversità.

La natura, nelle tele di Falco, non è solo soggetto ma interlocutrice: suggerisce, sorprende, guida la mano dell’artista verso equilibri di colore e forma che cercano la bellezza e l’armonia. Lo spirito dell’artista legge e interpreta, evidenziando dettagli di un mondo naturale unico nella sua perfezione o spingendosi in territori visionari, dove il confine tra reale e onirico si fa sottile.

La mostra dedicata a Marina Falco sarà visitabile per tutto il mese di aprile nella saletta “XI Comandamento”, in via Amedeo Rossi 25 a Cuneo. L’inaugurazione è in programma giovedì 2 aprile a partire dalle 17.30, offrendo al pubblico l’occasione di incontrare da vicino un percorso pittorico che unisce ricerca formale, intensità cromatica e una profonda riflessione sul “senso della vita” attraverso le trame inesauribili della natura.