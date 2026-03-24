Cavalli, carrozze e inclusione: a Savigliano l'anteprima del Paradriving 2026

Una gustosa anteprima dell’edizione 2026 del Paradriving arriva sabato 28 marzo, a Savigliano.

Il Paradriving è una staffetta itinerante in carrozza, dove cavalli, driver e persone con disabilità percorrono insieme il territorio, tappa dopo tappa. Durante il viaggio i passeggeri si alternano, permettendo così a più persone (si tratta di oltre 300 disabili!) di vivere l’esperienza, favorendo l’incontro tra realtà diverse. Capita così, meravigliosamente, che ogni arrivo diventi un momento di accoglienza e condivisione con le comunità locali, e che le successive partenze rappresentino un nuovo emozionante inizio.

Per il 2026 si è preparato un percorso che parte martedì 7 aprile con la tappa Cuneo-Fossano (pausa pranzo a Castelletto Stura) e poi 8 aprile Fossano-Savigliano (pausa pranzo a Genola), 9 aprile Savigliano-Bra (pausa pranzo a Marene), 10 aprile Bra-Poirino (pausa pranzo a Caramagna P.te) e 11 aprile Poirino-Torino (pausa pranzo a Trofarello e pomeriggio a Moncalieri).

Valter Latore, Past President Lions Club Busca e Valli, dichiara: "Abbiamo fin da subito creduto all’importanza di questa manifestazione che permette di offrire ai ragazzi la possibilità di vivere un’esperienza importante e formativa, oltre che sicuramente divertente! Abbiamo da subito predisposto un intervento economico e poi abbiamo aggiunto il nostro impegno come service operativo che, da quest’anno, diventa service distrettuale del 108Ia3. Ho poi accolto con enorme soddisfazione la condivisione con il Lions Club Cuneo grazie alla sua Presidente Noemi Mallone. Ringrazio anche il real estate 'Les Nouvelles 2026' che con BNP Paris Bas sostiene con noi questa iniziativa".

Diventa importante la partecipazione del pubblico all’incontro di sabato 28 marzo, alle 17:30 in piazza Santarosa, che vedrà, oltre alla presenza di alcune delle carrozze che saranno protagoniste del “Paradriving 2026”, gli interventi di Giulia Mattalia psicologa e psicoterapeuta ASL CN 2 e co-fondatrice dell’ass. “Le Terre di Wendy” e di Adamo Martin, fondatore del centro ippico Equi Maresco e, con Giulia, organizzatore del Paradriving. Non mancheranno le testimonianze di alcuni dei disabili protagonisti delle scorse edizioni.