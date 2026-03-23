Neive porta le Langhe a Gubbio: artigianato e territori a confronto nel segno del Made in Italy

Lo scorso fine settimana, a Gubbio, in provincia di Perugia, le Langhe sono entrate nel dibattito europeo sul futuro dell’artigianato. Al Museo delle Arti e dei Mestieri si è svolta la tavola rotonda “Radici che Crescono: l’Artigianato e il Made in Italy – Motore di sviluppo regionale europeo”, un momento di confronto che ha messo in dialogo amministratori, associazioni di categoria e istituzioni.

A rappresentare il territorio langarolo è stato il sindaco di Neive, Paolo Piccinelli, invitato per l’affinità tra le Langhe e l’area eugubina. Un legame che affonda anche nella storia agricola, con vitigni come Dolcetto e Nebbiolo introdotti in Umbria dal Piemonte secoli fa, ma che oggi si traduce soprattutto in sfide condivise: sostenibilità, sviluppo locale e valorizzazione delle identità.

Il confronto, moderato dal professor Paolo Rossi, ha visto la partecipazione del sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci e dei rappresentanti umbri di CNA e Confcommercio. Al centro, il ruolo dell’artigianato come asse portante del tessuto socio-economico, in particolare nei piccoli comuni, dove rappresenta non solo un settore produttivo ma anche un elemento identitario riconosciuto a livello internazionale attraverso il marchio Made in Italy.

A chiudere i lavori è stato l’intervento dell’onorevole Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo con delega ai rapporti con enti locali e regionali, che ha ribadito l’attenzione delle istituzioni europee verso le realtà territoriali più fragili. “Le piccole comunità hanno bisogno di strumenti concreti e di un sostegno costante”, ha sottolineato, condividendo le riflessioni emerse nel corso del dibattito.

Nel confronto diretto con il sindaco di Neive, Sberna ha inoltre annunciato l’intenzione di visitare prossimamente il territorio langarolo per approfondire i temi emersi.

“È stato un momento di confronto molto importante – ha evidenziato Paolo Piccinelli – arricchito dalla vicinanza che lega due territori come quello delle Langhe e quello eugubino: ci accomunano vitigni come il Nebbiolo e il Dolcetto, ma anche le stesse sfide in termini di sostenibilità e sviluppo. Sono questioni che possiamo affrontare insieme, facendo squadra, con il necessario supporto dell’Europa”.