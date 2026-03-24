“Sinfonia al cioccolato” a Castagnito: il mito del cacao in musica

Domenica 29 marzo, alle ore 17, nel Teatro Comunale di Castagnito, andrà in scena il racconto musicale, "Sinfonia al Cioccolato" con Lucia Margherita Marino alla narrazione e Riccardo Conti alle percussioni.

Lo spettacolo è il quinto appuntamento di Terre Armoniche 2025/2026, rassegna organizzata dall’associazione culturale Santa Cecilia e ha come tema conduttore il cioccolato, oggi presenza quotidiana e familiare, che continua a esercitare una particolare forma di magia: quella di offrire piccole risposte ai quesiti della vita, trasformando un gesto semplice in un’esperienza emotiva condivisa.

Da questa suggestione prende forma lo spettacolo, che parte dal mito originario del cacao, per narrarne la seduzione attraverso i secoli, il percorso attraverso le corti europee, dove il cioccolato diventa simbolo di lusso e raffinatezza, fino alla sua diffusione moderna e popolare grazie alla Nutella©, icona dell’industria dolciaria italiana, che nel 2024 ha celebrato i suoi sessant’anni.

Alla fine dello spettacolo verrà offerto un dolce, gustoso e “cioccolatoso”.

È necessaria la prenotazione via mail asso.santacecilia@gmail.com o telefonica al 351 70 56 171 (anche whatsapp).