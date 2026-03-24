Fiabe sonore al Museo Diocesano di Alba: domenica 29 marzo letture multisensoriali per grandi e piccini

Con l'arrivo della primavera e della Pasqua, il Museo e la Biblioteca Diocesani di Alba, domenica 29 marzo, attendono grandi e piccoli lettori per "Tutti al MAB. FIABE SONORE. Letture multisensoriali ad alta voce".

Bernocco Elisabetta, neuropsicomotricista e cantautrice, presenterà una delle tante storie presenti nella Sala MAB del Seminario Vescovile di Alba. Il racconto sarà rappresentato con l'aiuto di suoni prodotti da oggetti di uso comune e piccoli strumenti musicali, per coinvolgere grandi e piccoli in una narrazione "a più mani".

Bernocco Elisabetta è terapista della neuro e psicomotricità e da 10 anni lavora in libera professione sul territorio albese. Musicista autodidatta, ha collaudato la modalità della fiaba multisensoriale, per coinvolgere piccoli e grandi in una proposta che possa essere replicata anche nella quotidianità famigliare. Si occupa di disturbi e disabilità in ambito evolutivo, con specializzazione verso il disturbo dell'attenzione, della condotta e la disgrafia.

L'attività si svolge nella Sala MAB della Biblioteca Diocesana, presso il Seminario Vescovile (piazza Vittorio Veneto, Alba) e sono previsti due orari: ore 16.15 e 17.15. Età consigliata: dai 3 agli 8 anni.

Al termine del laboratorio di lettura multisensoriale, bambine e bambini potranno realizzare un lavoretto creativo da portare a casa per festeggiare l'arrivo della primavera e della Pasqua. L'esperienza si concluderà con la visita al Museo Diocesano. La partecipazione è gratuita. L'attività è realizzata grazie al contributo dell'8xmille alla Chiesa Cattolica.

Il laboratorio è organizzato nell'ambito della rete CHE STORIA promossa dalla Biblioteca Civica di Alba con il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione Compagnia di San Paolo. Al centro del progetto CHE STORIA c'è la consapevolezza dell'importanza del binomio cultura-salute e quindi l'assunto che la lettura e le attività culturali abbiano ricadute positive sul benessere fisico e psicologico delle persone.

Condizioni di partecipazione: i posti sono limitati, pertanto è obbligatoria la prenotazione tramite la biglietteria ARTSUPP, disponibile sulla home del sito del Museo Diocesano. Per prenotazioni: https://artsupp.com/it/alba/musei/museo-diocesano-dialba/biglietti?ticketing=1

Per informazioni: 345.7642123 — mudialba14@gmail.com — www.visitmudi.it

La Sala MAB della Biblioteca Diocesana di Alba, al piano terreno del Seminario Vescovile, è uno spazio accogliente e colorato che accoglie tutti i bambini e i ragazzi che vogliono leggere nuove storie fatte di simboli e disegni, libri multimodali e multisensoriali. La Biblioteca ha aderito al progetto Libri per tutti, la rete delle biblioteche del Piemonte creata da Fondazione Paideia per offrire strumenti, conoscenze specifiche e occasioni per la condivisione e diffusione di libri tradotti in simboli, per favorire una lettura accessibile a tutti i bambini. Anche quest'anno lo scaffale Libri per tutti si arricchirà con l'acquisto di nuovi libri, grazie al contributo dell'8x1000, che saranno a disposizione delle famiglie, degli educatori, dei terapisti e degli insegnanti del territorio per l'utilizzo in loco o tramite prestito. Il servizio è gratuito e l'accesso è su prenotazione telefonando al 345.7642123.