150 mila euro per la ripartenza dello Sport a Mondovì, Robaldo: "Uno stanziamento senza precedenti"

Nuove misure a sostegno dello sport e dei giovani a Mondovì. Dopo l'annuncio dello stanziamento di 50 mila euro a favore a concessione di contributi alle Associazioni Sportive che gestiscono gli impianti comunali, l'Assessorato allo Sport comunica lo stanziamento di sostegni di pari valore anche per gli impianti sportivi privati e il ritorno dei "voucher sport". "Due settimane fa ci siamo rivolti a chi gestisce impianti sportivi comunali, con un fondo di 50 mila euro per le manutenzioni straordinarie, oggi facciamo altrettanto con chi gestisce impianti sportivi privati" - annuncia l'assessore allo sport Luca Robaldo che commenta così l'apertura del bando che finanzia gli interventi di manutenzione straordinaria svolti sugli impianti sportivi privati presenti in città. - "grazie allo stanziamento deliberato dalla maggioranza in Consiglio Comunale, e che ammonta anche in questo caso ad 50 mila euro. Questi contributi saranno erogati nella misura massima dell’80% delle spese sostenute e, comunque, in misura non superiore ad 7 mila euro per ciascun beneficiario. È la seconda volta che ci rivolgiamo a chi ha impianti privati ed è importante farlo dopo un periodo così complesso, come quello che queste strutture hanno vissuto.

Riteniamo sia corretto aiutare tutti coloro i quali fanno sport. In molti casi, infatti, gli impianti privati hanno sede nelle frazioni e, ad esempio, sono proprietà di parrocchie o associazioni: se pensiamo che dallo sport passa la ripartenza dobbiamo essere conseguenti e supportare l'impegno di tanti, lavorando insieme ad impianti sicuri e funzionali. Credo molto in questo lavoro".

Questi interventi andranno a sommarsi a quelli che si svolgeranno negli impianti comunali, anche grazie al sostegno della Fondazione CRC.

"Un agosto di grande impegno per lo sport monregalese: con 150.000 € il Comune sostiene tre interventi, vale a dire la manutenzione straordinaria sugli impianti di proprietà, quella sugli impianti privati ed erogando i voucher sport. Uno stanziamento che, davvero, credo non abbia precedenti. Vorrei ringraziare gli Uffici dell'Assessorato per questo enorme lavoro ed i gruppi di maggioranza consiliare che hanno ritenuto valide le proposte della Giunta" - prosegue Robaldo.