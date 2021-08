A Niella Tanaro inaugurata la strada in memoria Antonio Greborio, primo sindaco dopo la Seconda Guerra Mondiale [FOTO]

Si devono a lui, infatti, realizzazioni di opere pubbliche importanti come l'acquedotto. Rieletto dal 1964 al 1980 fu a capo dell'amministrazione niellese per più di vent'anni.

Greborio, in carica dal 1945 al 1956, fu molto apprezzato dai niellesi per il suo costante impegno nel migliorare la vita nel paese.

Ieri, all'intitolazione ufficiale, insieme al sindaco Gian Mario Mina e ai rappresentanti dell'amministrazione, anche i parenti dell'ex sindaco Graborio: la nuora Giovanna Goletti, la nipote Giuseppina Greborio e i pro nipoti Edda e Luca Rosso.

Prima dell'inaugurazione di Via Greborio, il sindaco ha letto uno scritto di "GipeTo", Giovanni Pensa, memoria storica del paese, in cui si ricorda come Greborio si presentò al paese, con una frase metà in italiano e metà in piemonese: "Sono onorato di essere il vostro sindaco dop na seria 'd pudestà".

"Un momento davvero emozionante" - commenta il sindaco Mina - "La storia del sindaco Greborio è unica come tutte le cose che realizzò per il nostro paese. Era doveroso e giusto ricordarlo e sono felice che i suoi parenti abbiano condiviso questa iniziativa".