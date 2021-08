Alba, imprenditori locali sostengono progetto per la mobilità dei disabili

Prenderà il via ufficialmente venerdì 10 settembre il "Progetto di Mobilità Garantita" nel Comune di Alba con il fine di garantire una maggiore autonomia di spostamento alle persone svantaggiate e con disabilità.



L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Sociale Alice Onlus in collaborazione con Pmg Italia Spa e col patrocinio dei Comuni di Alba e Canale, nasce nell’ambito dell’integrazione collaborativa tra pubblico e privato prevista dalla "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" n° 328/2000 e ha l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, attraverso l’implementazione dei servizi di trasporto sociale ed accompagnamento.

Negli anni si è reso sempre più necessario individuare strumenti per migliorare la fruizione dei servizi da parte di chi è portatore di una disabilità, qualsiasi essa sia, che ne limita la partecipazione attiva alla vita della società.



In tale ottica la Cooperativa Sociale Alice Onlus ha attivato un progetto che prevede la possibilità di utilizzare un mezzo attrezzato per le attività delle persone con disabilità che frequentano i centri diurni “Il Coccio e la Tela", “Il Principe Ranocchio" e “Rosaspina”.



Alla sua attivazione ha contribuito il fondamentale senso di responsabilità sociale degli imprenditori locali, che abbinano il proprio marchio e la propria immagine a una iniziativa solidale con il fine di offrire un valido supporto ai servizi socio-assistenziali territoriali. Il finanziamento degli autoveicoli, del loro mantenimento e la realizzazione del servizio, è infatti possibile grazie alla locazione da parte di imprese e aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla superficie esterna degli stessi.



L’iniziativa, infine, sposa la mission di Pmg Italia, che consiste nell’operare con trasparenza, nel rispetto di una scala di valori condivisa, guardando alla comunità per stimolare un cambiamento positivo e migliorare la qualità della vita difendendo la diversità e promuovendo l'integrazione.



La consegna ufficiale del mezzo di trasporto alla Cooperativa Sociale “Alice” si terrà venerdì 10 settembre alle ore 10.30 nella cornice di piazza Risorgimento ad Alba.