Anche Carrù accoglie alcune persone in fuga dall'Afghanistan.

Ad annunciarlo il sindaco, Nicola Schellino, che commenta: "L'emergenza umanitaria è sotto gli occhi di tutti ed ha portata mondiale. Ho avuto modo di apprezzare le parole spese recentemente dal Presidente della Repubblica allorquando ha richiamato l'Europa a fare la sua parte".

Due le famiglie di profughi, formate ciascuna da 4 persone, che saranno ospitate in alloggi autonomi. Il responsabile del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) gestito dalla Cooperativa Alpi del Mare, in Viale Vittorio Veneto, fa sapere che, al momento, non sono state attivate raccolte di abiti, giochi, etc, in quanto non si conosce la durata della permanenza in paese.

"Credo che l'Italia abbia dimostrato di sapersi attivare in tal senso ma ritengo nel contempo che non debba sottovalutarsi, per le realtà più piccole come la nostra, l'importanza dell'opera di integrazione" - aggiunge il primo cittadino - "per questa ragione ho chiesto espressamente garanzie in merito al fatto che le famiglie che giungeranno a Carrù siano seguite da almeno un mediatore culturale che possa facilitare il loro ingresso e la permanenza all'interno della comunità già presente in struttura".