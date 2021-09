La BOA Cuneo Centro continua con i giovani la raccolta di desideri sui luoghi del quartiere

“I WISH – A spasso tra i tempi” è un’iniziativa del progetto La Boa che ha come scopo quello di raccontare i sogni del futuro dei giovani cittadini del quartiere Cuneo Centro.

A partire da maggio 2021 è stato chiesto ai giovani che abitano o frequentano questa zona di evidenziare quali siano gli edifici inutilizzati e i luoghi abbandonati che vedono ogni giorno e di raccontare tramite una fotografia in che modo vorrebbero vederli “rinascere”.

In seguito le foto e i sogni dei giovani sono stati portati agli abitanti della casa di riposo “Casa Famiglia” di Corso Dante per una raccolta dei ricordi e della storia di questi edifici dal punto di vista di chi li ha vissuti nel pieno delle loro attività, per scoprire i ricordi legati ad alcuni luoghi della città e per ragionare insieme su come si vorrebbe veder rinascere il quartiere.

Lo scambio tra le due generazioni vedrà la sua conclusione nell’autunno prossimo quando in collaborazione con Alex Occelli, artista cuneese, i protagonisti del gruppo Giovani La Boa, parteciperanno ad un laboratorio artistico per trasformare le fotografie raccolte, i sogni per il futuro e i ricordi del passato in una mostra artistica che coniuga i due modi di vedere il quartiere Cuneo Centro.

Abiti o frequenti il quartiere Cuneo Centro e vorresti contribuire con la tua visione e i tuoi desideri? È ancora possibile inviare foto del quartiere raccontando come lo vorresti trasformare, contattando sui social “laboacuneo” oppure tramite mail a cuneo-centro@laboacuneo.it .

L’iniziativa è dedicata ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, anche se non residenti nel quartiere.

(Nella foto è rappresentato un momento di condivisione tra gli anziani della Casa Famiglia e i giovani della Boa Cuneo Centro)

Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. E’ un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).

Per maggiori informazioni o per dare il tuo contributo e il tuo punto di vista come cittadino, commerciante o associazione, contattaci:

info@laboacuneo.it

www.laboacuneo.it