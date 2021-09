Peveragno: grande attesa per il ritorno della Festa delle Leve

Tutto pronto per il ritorno - dopo un anno d'assenza - della Festa delle Leve di Peveragno, in programma per domenica 5 settembre.

Coinvolte le annate che terminano con 0, 5, 1 e 6, l'evento è stato organizzato dai capileva dei gruppi dei 30, 40 e 45 anni nel rispetto delle attuali disposizioni sanitarie, come il green pass (necessario per partecipare). Nel corso della giornata - che si svolgerà allo spazio Smac - un dj metterà musica d'accompagnamento lungo tutta la giornata e ci sarà spazio per uno spettacolo di cabaret realizzato da Leo Mas.

Di seguito il programma:

ore 9: ritrovo in piazza Pietro Toselli

ore 9.30: sfilata verso il cimitero delle Leve, accompagnate dalla banda locale e dalle majorettes "Scarlet Stars"

ore 11: Santa Messa

ore 12: foto di gruppo

ore 12.30: aperitivo di benvenuto e pranzo allo Smac

A seguito del pranzo, si potrà continuare la festa al bar La Saletta.

Intanto, il Comune di Peveragno ha prodotto le bandiere delle leve degli anni 2002 e 2003, che verranno inserite all'interno della manifestazione per celebrare il raggiungimento dei 18 anni. Sabato 4 settembre, poi, nella Sala del Consiglio i neo diciottenni verranno omaggiati di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana.