A Savigliano, l'ultima tappa del Mirabilia Festival

Ultima tappa per la quindicesima edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, partita a inizio agosto con l'Anteprima di Chieri e che si è poi mossa in modalità itinerante sul territorio Cuneese tra Alba, Castelmagno e Busca e approdata a Cuneo per il più tradizionale appuntamento del Festival, creando un’oasi di incontro, formazione, laboratori, e naturalmente, spettacoli. Una vera e propria formula “On The Road”, che ha permesso di re-incontrare il pubblico e riportare in contatto, le comunità e i territori. Un viaggio di successo, un’avventura, all’insegna della Green Economy e dell’attenzione al sociale.

Sabato 11 settembre il Festival Mirabilia si chiude a Savigliano con una programmazione dedicata a un sempre più numeroso e affezionato pubblico di famiglie, che da alcune edizioni assiste agli spettacoli nell’incredibile cornice del Museo Ferroviario Piemontese, visitando un luogo dove memoria e viaggio si incontrano con le performing arts.

Primo appuntamento alle 15.30 con il teatro di strada dei Fiabirilli con Consuelo Conterno e Claudio Giri. Storielle, musiche dal vivo e svariati attrezzi da giocoliere (birilli, torce, scope volanti e quant’altro),sono le basi tecniche di uno spettacolo dal ritmo incalzante, costruito su due figure clownesche: leiconfusionaria e chiacchierona, lui irascibile e ingenuo, la vogliono vinta tutti e due e così discutonoe litigano senza posa. Alla fine si scalda anche il pubblico e sicuramente i bambini diranno la loro.Due personaggi costantemente in lotta ma quasi con tenerezza, perché il loro contrasto viene cometemperato dalla vena poetica di entrambi e dalla sincronia con cui eseguono i loro numeri, dovel’armonia della giocoleria dà alla clownerie quel carattere di irrealtà che neutralizza e ridicolizzale peggiori minacce.

A seguire alle 16.30 il circo contemporaneo di Mistral, Mauricio Villarroel, che presenta Fidati di me. La ricetta perfetta per uno spettacolo originale! Ingredienti:4 cavi tiranti • 1 palo di 5 m di altezza • 8 volontari che sostengono il palo1 artista acrobata al limite della pazzia • Aggiungere simpatia e acrobazie a volontà Mischiate tutto e potrete gustare il sapore di uno spettacolo che vi farà salire l’adrenalina lasciando in bocca un retrogusto di divertimento e suspense. Pronti a gustarlo?

Chiude la giornata alle 17.45 l’appuntamento con la Compagnia Collettivo6tu, che al termine di una residenza di otto giorni, all’interno dei vagoni del Museo Ferroviario Piemontese, realizzata grazie al progetto PerformingLands, presenta un vero percorso circense site-specific, un evento unico che creerà una diversa percezione del Museo stesso.

Anche quest’anno sarà possibile utilizzare l’App già ideata per Mirabilia 2020 e ulteriormente incrementata, che consentirà di far conoscere al meglio i siti del Festival oltre a contribuire alla gestione, in un contesto ancora di emergenza sanitaria, della biglietteria e della prenotazione degli spettacoli.