A Guarene si racconta il modello Paroldo: cultura, identità e partecipazione al centro di “Snodi culturali”

Dopo l’esordio a Neviglie, prosegue il programma di “Snodi culturali”, il ciclo di 11 incontri gratuiti e aperti al pubblico che si terranno fino al 26 maggio con la direzione creativa della Fondazione Cesare Pavese con la moderazione e il coordinamento di Pierluigi Vaccaneo.

Giovedì 23 aprile alle ore 18 a Guarene, presso la Sala CCLN, sarà invece protagonista il Comune di Paroldo con l’incontro “Genius Loci. Come nasce un evento di successo partendo dalla cultura di un luogo”.

Interverranno il sindaco di Paroldo Andrea Ferro, il vicesindaco Alessio Maestro e Romano Salvetti, presidente dell’associazione culturale Masche di Paroldo. Al centro dell’incontro, l’esperienza della Fiera di San Martino, conosciuta come “Estate di San Martino”, un progetto culturale che ha saputo trasformare un borgo dell’Alta Langa in un laboratorio di partecipazione e valorizzazione del patrimonio immateriale.

Dalla Veglia della Bagna Cauda alle case che si aprono al pubblico, fino alla costruzione di un evento diffuso, l’appuntamento racconterà come un’idea radicata nell’identità di un luogo possa generare attrattività, coesione e sviluppo.