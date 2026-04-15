RaccoÈcologia: dal 15 al 24 maggio torna a Racconigi il Festival dell’Ambiente

Anche quest’anno torna a Racconigi, per la sua quarta edizione, il Festival dell’Ambiente RaccoÈcologia, in programma dal 15 al 24 maggio. Numerosi sono gli eventi in calendario, che si svolgeranno in concomitanza con la manifestazione “Fluire”, creando un dialogo ricco e articolato tra natura, territorio e comunità.

“Tema centrale di quest’anno è “Urban Nature”: tra sfalci ridotti, esempi europei di trasformazione delle città, concerti occitani e percorsi dedicati alle custodi dei luoghi naturali, passando per bagni di gong e sessioni di respiro nella natura liminale -commenta il consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano, che organizza il Festival- Grazie ai numerosi appuntamenti riscopriremo o scopriremo il nostro mondo verde più vicino a casa”.

Per quanto riguarda il Festival “Fluire” Racconigi ospiterà, il 23 e 24 maggio, il primo raduno di Guide Forest Bathing ABF in Italia: una pratica di meditazione che arriva dal Giappone e che consentirà ai partecipanti di riconnettersi con se stessi e con il pianeta.

“Il programma completo sarà disponibile a breve –conclude Mariano– Siamo felici di proporre anche quest’anno questa iniziativa, che mette al centro il rapporto tra spazi urbani e ambiente. Un’occasione importante per conoscere più da vicino il nostro territorio e rafforzare l’impegno collettivo nella sua tutela e valorizzazione”.

L’appuntamento è organizzato dal Comune, in collaborazione con tante realtà racconigesi che si occupano di ambiente.