Verso Saluzzo Monviso 2024 con “una montagna di idee”

Il dossier di candidatura di Saluzzo-Monviso capitale italiana della Cultura 2024 sarà consegnato al Ministero della cultura entro il 19 ottobre. Dopo gli incontri di preparazione in digitale e gli appuntamenti di confronto nei territori, è in programma un incontro pubblico, aperto a tutti coloro che vogliano esprimere il proprio pensiero e mettersi in gioco nella grande sfida.

Cuore della candidatura di Saluzzo Monviso 2024 è la montagna e il suo futuro: quale legame tra montagna, delle sue valli, della sua pianura e cultura? Quali opportunità per i giovani? Quali sono le strade da intraprendere per affrontare con coraggio e passione le sfide che il dopo pandemia sta mettendo sotto gli occhi di tutti?

IL PROGRAMMA L’appuntamento con Una montagna di idee è per tutti il 10 settembre alle 16,30 al Quartiere (ex Caserma Musso, Piazza Montebello 1 a Saluzzo).

I partecipanti si divideranno in gruppi di lavoro incentrati sui sette temi, linee di lavoro del dossier: IDEE, PATRIMONIO, NATURA; SAPERI, LINGUAGGI; IMPRESE; ACCOGLIENZA.

Intorno alle 19 è in programma la condivisione collettiva delle idee emerse. Seguirà alle 20 un aperitivo per scambiare qualche chiacchiera e condividere l’esperienza.

Alle 20,45 è in programma l’incontro "Natura cultura comunità", dialogo tra Gian Luca Favetto, autore di "Bjula delle betulle. Un viaggio intorno al mondo" e Carlo Grande, autore di "Il giardino incantato. Un viaggio dell'anima dalle Alpi occidentali alle colline delle Langhe e del Monferrato", entrambi appena usciti in libreria.

COME PARTECIPARE? La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Ci si potrà iscrivere a un solo gruppo di lavoro.

Link per l’iscrizione: Tavoli di lavoro (ore 17) https://www.eventbrite.it/e/166919345255 Plenaria di restituzione (ore 19) https://www.eventbrite.it/e/166795203945 Incontro Natura, cultura, comunità (ore 20,45) https://www.eventbrite.it/e/167464220993.

Tutti i link di iscrizione sono facilmente raggiungibili dal sito www.saluzzomonviso2024.it nella sezione Call.

Info www.saluzzomonviso2024.it Fb e IG: @saluzzomonviso2024

https://lawhite.musvc1.net/e/t?q=6%3dFU5ZC%26F%3d9%26G%3d9X5V%26v%3dW7U8Z%26y%3dA1NtL_yuWs_05_vtZt_69_yuWs_901P4.0e6l6sHr.7sF_yuWs_90w4sO4SvGsG3CwH9d6W%26k%3dGyL375.GlN%26mL%3d4h5e8d5bE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt