Tre giorni tra natura, animali e tradizione per la prima Festa del Bosco di Viola

Dal 25 al 27 luglio, il borgo di Viola, si prepara ad accogliere grandi e piccini per la prima edizione della Festa del Bosco, un evento che unisce natura, cultura, divertimento e tradizioni locali. Organizzata tra le suggestive atmosfere del castagneto e le vie del paese, la festa propone un ricco programma di attività pensate per tutta la famiglia.

Venerdì 25 luglio: si parte con la cultura

L’appuntamento d’apertura è alle 20:45 presso la Sala Polivalente di Piazza Marconi, con la presentazione del libro “Di monti, castagne e uomini” di Attilio Ianniello. Una serata dedicata alla narrazione del territorio e delle sue radici culturali.

Sabato 26 luglio: natura e magia nel bosco

Alle 18, il suggestivo castagneto di Borgata Castello farà da cornice alla Santa Messa. A seguire, alle 19, partirà dalla ex asilo di Viola Castello una suggestiva passeggiata notturna nel castagneto, accompagnata dalla guida naturalistica Simone Rossi. Si consiglia di munirsi di torce e scarpe comode. Durante il percorso è prevista una merenda sinoira, e a concludere la serata sarà un coinvolgente spettacolo di fuoco con "Areliz".

Domenica 27 luglio: la grande festa per tutti

Domenica sarà la giornata più ricca, con iniziative diffuse in tutto il paese. Si comincia alle 9:30 con l’inaugurazione ufficiale presso la Sala Polivalente, seguita alle 10 da un convegno dal titolo “Dal bosco al frutto”, con la partecipazione di Rete Slow Food, castanicoltori e la Comunità dei Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri.

Dalle 10 in poi, per le vie del paese sarà allestito il Mercatino dell’Artigianato, mentre in Piazza Marconi prenderanno vita le Fattorie Didattiche, con animali da cortile, alpaca, falconeria, asini, cavalli, miele e Truccabimbi. Alle 12:30 sarà possibile gustare la tradizionale gnoccolata a cura della Pro Loco.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14, spazio ai più piccoli con il Circobus e i suoi laboratori creativi. Alle 15:30 in Via Roma, si terrà una dimostrazione con cavalli a cura di Mattalia Horsemanship. A chiudere la festa, alle 16, sarà lo spettacolo itinerante di danza con il gruppo di Bal Do Sabre di Bagnasco.

Per informazioni: 335 7605187

Un’occasione unica per scoprire i boschi di Viola, incontrare gli animali, degustare prodotti locali e riscoprire il legame autentico tra uomo e natura.