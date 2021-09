Incidente stradale nella serata di oggi (martedì 7 settembre) a Morozzo.

Coinvolti due autoveicoli in transito in via Castelletto Stura, scontratisi - per cause e con dinamica ancora da determinare con precisione - nei pressi del civico numero sette.

Non si segnala la presenza di feriti gravi.

Sul posto l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco di Cuneo, oltre ai volontari del posto.