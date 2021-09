Cresce l'attesa per il concerto di Sangiovanni a Fossano in programma venerdì 10 settembre organizzato da Anima Festival e Comune di Fossano.

L'appuntamento con l'artista, secondo classificato ad Amici 2021 e fresco vincitore del Sesto Disco di Platino con la sua Malibù è per venerdì 10 settembre alle ore 21 in piazza Castello.

Il concerto sarà aperto dalla giovane cantautrice emergente Chiamamifaro, i cancelli apriranno alle ore 19,00 al fine di non creare code durante le attività di controllo green pass.

«L'intera area circostante piazza Castello sarà chiusa fin dal pomeriggio, anche al traffico pedonale (ad eccezione di residenti, esercenti delle attività commerciali ed aventi diritto), al fine di garantire la massima sicurezza nell'allestimento dell'arena per quello che si preannuncia uno degli eventi più seguiti dell'estate in Provincia di Cuneo - spiegano dal Comune - si invita quindi chi non ha il biglietto a non presentarsi nell'area concerto al fine di evitare assembramenti. Come da normativa vigente in materia di pubblico spettacolo all'aperto per tutti gli spettatori con un'età maggiore di 12 anni l'accesso all'arena è consentito solamente se in possesso di Green Pass o tampone negativo nelle 48 ore; si accederà all'arena esclusivamente da via Cavour, si consiglia di posteggiare nel parcheggio sotterraneo di piazza Vittorio Veneto oppure in piazza Diaz».