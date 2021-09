I motivi del successo commerciale della PlayStation 5

Quando si parla della celeberrima Sony, quello che salta alla mente sono i tantissimi prodotti hi-tech che tutti noi utilizziamo ogni giorno, dalle smart TV fino alle cuffie per ascoltare la musica e non solo. Ma è davvero tutto qui? Ovviamente, no. Parlando del noto marchio giapponese, infatti, è impossibile non pensare al prodotto che ha accompagnato intere generazioni di appassionati di tecnologia e soprattutto di videogiochi: la PlayStation.

Arrivata sul mercato videoludico con la potenza di una meteora nei primi anni Novanta, la console della Sony si è subito fatta apprezzare per il design e le performance, attirando l’attenzione di milioni di giocatori in tutto il mondo.

A livello commerciale, fin dall’esordio, la PlayStation ha sbaragliato la concorrenza, vendendo milioni di console.

E se il controller ergonomico e funzionale, il parco titolo scoppiettante e la vasta gamma di esclusive sono solamente 3 dei motivi che hanno reso la prima PlayStation un “must have” del periodo, le versioni successive non sono state da meno e ciascuna, a suo modo, ha segnato la storia del gaming.

Nonostante i pochi momenti complicati e piccoli passi falsi, come la tanto discussa PSP, infatti, la cara azienda nipponica è ancora qui, a 2021 inoltrato, a “dar battaglia” a tutte le altre concorrenti di sempre grazie alla sua nuovissima PlayStation 5 (scopri il prezzo della PS5 su gamestop.it ed approfittane per risparmiare un po'!).

A dirlo sono i numeri. Superati i rallentamenti iniziali, la Sony ha annunciato di aver venduto oltre 10 milioni di PS5 nel mondo, con la nuova piattaforma che è diventata così la console più venduta nella storia dell’azienda.

“Non posso che esprimere la più profonda gratitudine alla nostra appassionata community di giocatori che ha accolto PS5 e a tutti gli sviluppatori e ai partner che hanno portato esperienze di gioco così incredibili sulle nostre piattaforme. Anche se PS5 ha raggiunto l’utenza più velocemente di qualsiasi delle nostre precedenti console, abbiamo ancora molto lavoro da fare dinanzi a noi, poiché la domanda di PS5 continua a superare l'offerta. Voglio che i giocatori sappiano che mentre continuiamo ad affrontare in tutto il mondo sfide uniche che interessano sia il nostro settore che molti altri, il miglioramento dei livelli di disponibilità rimane una priorità assoluta per SIE", ha affermato Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment.

Ma quali sono i fattori che hanno contribuito ad un successo commerciale di questo livello? Cerchiamo di scoprirlo insieme nelle righe che seguiranno!

Prima di tutto va considerato il fattore novità perché, dopo il successo planetario della PlayStation 4, Sony si è rimboccata le maniche, sorprendo i gamer con un carico di novità e implementazioni nuove. Tale carico è stato poi arricchito con una lunga serie di esclusive e di servizi aggiuntivi per giocare online, chattare e scaricare i giochi dallo store online. Il terzo punto a favore della PlayStation 5 riguarda il design, accattivante e moderno. I fan, infatti, hanno subito accolto il lato estetico della nuova console, apprezzandone le linee e il colore. Da rivedere, a voler esser pignoli, le dimensioni: ma per la PS5 si trova sempre uno spazio in casa oltre che nel cuore!