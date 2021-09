Sinfonie d’Autunno: “Voci di Donne”, in scena Anna Petracca e Alfredo Matera

Dopo la prima serata di successo con il trio: Chiara Rosso, Clara Dutto, Laura Manfredi, in "Berlin Cabaret", il secondo appuntamento di "Sinfonie di Autunno" alla Confraternita della Croce Nera (piazzetta San Nicola è per venerdì 17 settembre).

Sarà in scena l'apprezzatissimo duo formato da Anna Petracca e Alfredo Matera con il concerto “Voci di Donne”. Come per il precedente spettacolo della rassegna, organizzata dall’associazione Collegium Artium con il sostegno economico di Banca Credem, è prevista una doppia esibizione: la prima alle 19,30 e la seconda alle 21,30.

"Voci di Donne” ripercorrerà la figura della donna nella storia della canzone nazionale ed internazionale. Verranno evidenziati collegamenti temporali tra le cantanti del passato con le più recenti. Ogni esibizione sarà brevemente descritta per permettere all’ascoltatore di cogliere sfumature e curiosità difficilmente reperibili diversamente.

I pezzi in programma sono top-secret.

L’ingresso è gratuito, ma occorre prenotare ai numeri 366 /6579841 Elisa, oppure 337/1196873 Paolo. Obbligatorio il Green Pass.

Alfredo Matera è pianista e compositore con importanti collaborazioni con artisti internazionali tra cui Gloria Gaynor, Arthur Miles, Adriano Celentano (convegno nazionale dell’ Eucarestia di Bologna, in omaggio a Papa Giovanni Paolo II), Tullio De Piscopo, Fiorella Mannoia, Edoardo Vianello, Loredana Bertè.

Collabora a trasmissioni televisive delle reti nazionali tra cui il Festival di Sanremo, accompagnando numerosi artisti di fama internazionale: Tina Turner, Liza Minelli (David di Donatello 2002), Gino Vannelli, America, Cristopher Cross, Renato Zero, Claudio Baglioni, Katya Ricciarelli, Fabio Concato, Massimo Ranieri, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Loreda Bertè e Riccardo Fogli.

Con il flautista Dino Pelissero e la cantante africana Ranzie Mensah inizia il suo viaggio nella world music, che lo porta ad esibirsi in importanti contesti: dall’apertura del concerto di Miriam Makeba, al teatro della filarmonica di Olsztyn, al “Jazz club Harenda”.

Musicista eclettico, spazia negli anni attraverso molte e diverse culture musicali.

Anna Petracca: cantante, nel 2015 è co-fondatrice dell’Associazione Palcoscenico - Performing Arts Center WORKSHOP 2019 - Workshop “SovTraining: Training della voce in semi occlusione”.

Ha esperienza come cantante solista in varie formazioni spaziando dal pop al rock, dal jazz alla musica d’autore. Ha lavorato come cantante solista in Giappone e lavora come cantante solista con l’orchestra stabile di Cherasco. Dal 2014 nasce la collaborazione con il pianista Alfredo Matera, con il quale fonda il duo StudioUno (progetto sulla storia della canzone italiana).