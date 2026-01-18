23° Fitwalking del cuore a Saluzzo: il via con la pioggia e il calore di 11 mila iscritti [FOTO]

Edizione bagnata quella di oggi domenica 18 gennaio, ma con la stessa atmosfera delle altre 23 edizioni: il Fitwalking del cuore è stato solare nell'animo, coinvolgente e motivato.

La pioggia non ha fermato la voglia di essere al via dell’appuntamento con la camminata solidale di inizio anno e l’ha colorata, lungo i tre itinerari di Saluzzo, Manta e Verzuolo (6,10,13 km) con il movimento variopinto di mantelle, ombrelli e copricapo.

11mila i pettorali venduti in questa edizione, qualche migliaio in meno alla partenza ovviamente causa meteo, ma ancora una edizione da record per l’aumento di realtà associative e scolastiche che hanno partecipato con i loro progetti del cuore. Sono 51 quest’anno ed il gruppo più numeroso è risultato essere, come già l'anno scorso, l’Istituto comprensivo di Saluzzo con 989 iscritti, seguito da Adas Saluzzo Fidas a quota 700 e dall'Asilo Keller a 650.

La manifestazione li finanzierà devolvendo interamente il ricavato come ha fatto fin dall’inizio con un monte premio complessivo ad oggi di circa 800 mila euro distribuiti sul territorio. Per questo, ma non solo, aggiungendovi gli altri 'plus' dell’evento che sono la promozione di salute, sport e turismo, ha avuto i ringraziamenti dell'assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni, sul palco della manifestazione saluzzese.

"La Regione crede in questo tipo di iniziativa, la Regione c’è”, è stata la sua asserzione, unita agli applausi diretti ai gemelli Damilano, campioni olimpionici a Mosca 1980, fondatori della Scuola della marcia del cammino, ideatori del Fitwalking e della camminata del cuore.

Presenti anche, sempre per la Regione il consigliere Mauro Calderoni, per la Provincia e il Comune di Manta Ivana Casale e per il Comune di Saluzzo il sindaco Franco Demaria, che ha sottolineato lo spirito di amicizia e il piacere del camminare insieme per far del bene. Presenti anche il presidente del Parco del Monviso Marco Dastrù, la delegata Coni Cuneo Claudia Martin, l'assessora alla cultura di Verzuolo Laura Lovera e, dalla Sardegna, Mauro Pirino del Fitwalking della Vita di Sassari, che ha lanciato l’idea della combinata con Saluzzo.

Alla camminata anche due associazioni di Torino: l’ASD Camminatorino e A.P.R.I. Aps Ets e camminatori dalla Granda, molti dei quali intervistati all’arrivo da Andrea Caponetto, da 19 anni nella diretta di animazione e presentazione e dell'evento.

La pioggia non ha spaventato neppure gli amici 4 zampe (una ottantina circa) che, con cappottino impermeabile o senza, e con tante scrollate per il pelo bagnato, hanno aggiunto simpatia alla camminata.

Sottolineati alla partenza i concetti di sicurezza relativi al codice della strada e l’importanza della formazione e cultura in vari ambiti, come il tema della prevenzione affrontato dal Lions Club Scarnafigi – Piana del Varaita in collaborazione col servizio di Diabetologia Endocrinologia territoriale dell’Asl Cn1 che ha gestito un punto d’incontro informativo ad accesso libero, a Palazzo Italia, per rispondere a domande sull’osteoporosi, su come prevenirla con la corretta alimentazione e l’attività motoria.

La macchina organizzativa ha contato anche quest’anno sulla presenza massiccia di Forze dell’Ordine e del volontariato.