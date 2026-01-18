Dogliani, la rassegna teatrale "Che spettacolo… il Teatro" riprende con "Canzoni raccontate"

La rassegna teatrale di Dogliani "Che spettacolo… il Teatro" riprende venerdì 23 gennaio alle ore 21 con lo spettacolo "Canzoni raccontate", una produzione del Teatro del Poi e Arte Danza per la regia di Donatella Poggio.

Lo spettacolo propone un viaggio ironico, scanzonato e coinvolgente attraverso la grande canzone italiana d'altri tempi, trasformando la musica in racconto. Si tratta di un sentito omaggio a grandi autori e interpreti come Giorgio Gaber, il Quartetto Cetra, Domenico Modugno e molti altri protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia musicale del nostro Paese. Il pubblico sarà accompagnato in un percorso narrativo e coreografico che intreccia parole e musica in un'atmosfera coinvolgente, capace di emozionare e divertire spettatori di tutte le età.

Sul palco si alterneranno gli interpreti Andrea Caldi, Vittoria Morino, Elena Morino, Melissa Marangon, Matteo Il Grande, Isabella Villois e Marta Damiano, dando vita a una serata ricca di ritmo, poesia e leggerezza.

La programmazione prosegue venerdì 30 gennaio con "De amoribus o Degli amori", un monologo tragico a tratti con Paola Omodeo Zorini, sotto la regia di Giovanni Foresti. Lo spettacolo indaga le origini mitologiche e passionali dell'amore, aprendo porte su tempi e spazi diversi attraverso storie quotidiane, antiche e contemporanee che ruotano attorno ai temi universali di amore, passione, tradimento, gelosia, coppia, matrimonio e famiglia.

Venerdì 13 febbraio arriva invece "Prova d'amore" della Banda Brusca, una commedia comico-brillante in dialetto. La storia racconta di un ricco impresario edile vedovo che convive con la sua ex segretaria atteggiata a ricca e nobile, insieme a un maggiordomo pressante e pignolo. L'arrivo dei parenti dalla campagna e una prova d'amore riveleranno la vera natura di tutti i personaggi, mettendo in discussione le false apparenze.

Fuori cartellone, con ingresso a offerta libera, martedì 3 marzo va in scena "Hortense ha detto 'Me ne frego!'", un progetto di Scena Dogliani per la regia di Ilva Fontana. Si tratta di una raffinata ma graffiante commedia dei primi del 900 che affida metà della sua comicità al lavoro degli attori. Lo spettacolo è un riadattamento a cura di Ilva Fontana dell'opera di Feydeau ed è frutto del corso annuale di recitazione "Libri in scena".

La rassegna è realizzata grazie al sostegno di Acqua delle Langhe e alla collaborazione dell'Associazione Castello c'è.

Informazioni e prenotazioni: Biblioteca Civica L. Einaudi - Tel. 0173.70210 - WhatsApp 334 5629569. Biglietto: 12 euro.