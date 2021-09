“Un pomeriggio Adamo”: a Cuneo lettura-performance a voce sola con Christian Gullone

Nell’ambito del progetto "Pagine di Canapa", sabato 18 settembre alle ore 17.30 Fondazione Peano propone una lettura-spettacolo di Christian Gullone che nasce dal racconto di Italo Calvino “Un Pomeriggio Adamo” scritto nel 1947 e dedicato alla figura del nuovo giardiniere Libereso Guglielmi che era da poco entrato a lavorare per i genitori nella Stazione sperimentale di Floricoltura di Sanremo.

La performance per voce sola e mitologia familiare racconta la storia di Libereso Guglielmi attraverso le parole di Italo Calvino che nel suo racconto narra le “stranezze” di questo ragazzo innamorato della natura, delle piante e degli insetti.

Christian G. Gullone è un cantautore e attore di Sanremo, ha all'attivo moltissimi spettacoli e concerti in giro per l'Italia, da oltre 20 anni si occupa di arte, teatro e musica. È laureato in Scienze dello spettacolo e diplomato alla Scuola di Teatro e performing Art "Isole Comprese" di Firenze.

La performance si terrà nel giardino della Fondazione – o in sala in caso di brutto tempo – l’ingresso è gratuito con green pass.

Per maggiori informazioni: segreteria@fondazionepeano.it - 3497528085.