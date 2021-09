Cuneo, la città del futuro: il 17 settembre Agorà Democratica su giovani e sostenibilità

Arrivano anche a Cuneo le Agorà Democratiche, le assemblee aperte lanciate dal Pd e dal segretario Enrico Letta.



La prima, dal titolo "Cuneo - La città del futuro" si terrà nel capoluogo della Granda il giorno venerdi 17 settembre alle ore 18, in piazza Virginio.

Si tratta di un cammino di ascolto che a Cuneo si concentrerà sul futuro della città a partire dai bisogni dei più giovani, dalle loro esigenze lavorative, di mobilità, di diritto alla casa. Tutti coloro che condividono i valori del centrosinistra e hanno a cuore il futuro della città e del territorio, sono invitati a partecipare.



"L'obiettivo delle Agorà democratiche e di quella di Cuneo in particolare, non è parlare di alleanze, ma costruire prospettive" dichiara la deputata Chiara Gribaudo, della segreteria nazionale PD. "Porteremo in discussione anche il Manifesto scritto insieme ai Giovani Democratici a livello nazionale. Solo attraverso la partecipazione dei più giovani infatti, possiamo riuscire a rinnovare la politica a tutti i livelli, nell'organizzazione e soprattutto nelle idee."

E' possibile vedere i dettagli e confermare la presenza qui, sulla piattaforma online delle Agorà Democratiche: https://tinyurl.com/48fypfv9



Durante le Agorà infatti tutte e tutti potranno presentare idee, da commentare insieme sulla piattaforma.