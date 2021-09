E’ davvero necessario frequentare un corso per guidare il muletto?

La risposta è: “Sì, lo prevede la legge!” ma è importante soprattutto perché, come tutte le attrezzature, se utilizzate in modo non corretto possono essere pericolose per sé e per gli altri.

Quando sali sul carrello sai verificare se il carico che stai per prelevare rientra nella capacità nominale della macchina?

Se devi sollevare un carico sbilanciato dove devi posizionare l'estremità più pesante?

Se sposti merci insaccate, come devono essere impilati i sacchi per evitare che cadano dal pallet durante il trasporto?

Se avete esitato a rispondere a queste tre domande vi consigliamo di seguire un corso di Abilitazione all'uso di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo oppure un corso di aggiornamento se lo avete seguito da più di cinque anni.

L’abilitazione finale è rilasciata ai sensi dell’art. 73, c. 5 del D.lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni rep. 53/CSR del 22/02/2012.

I primi corsi disponibili al Cfpcemon saranno Ceva a partire dal 11/10/2021, a Mondovì a partire dal 16/11/2021 e a Fossano a partire dal 13/12/2021 mentre quelli di aggiornamento (per operatori abilitati da oltre 5 anni) saranno a Fossano il 21/09/2021 e a Mondovì il 12/10/2021.

Tutti i corsi Formazione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro che il Cfpcemon attiva in risposta al Decreto Legislativo 81/08 previsti nell’autunno sono disponibili qui http://www.cfpcemon.it/corsi-sicurezza-autunno-2021

Per maggiori informazioni inviare una e-mail a servizi.imprese@cfpcemon.it o chiamare il numero 0174-701284 interno 6