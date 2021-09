Saluzzo: le “Storie Destate” per salutare l’estate dal palcoscenico

“Storie Destate" è la rassegna estiva del Teatro del Marchesato, organizzata in collaborazione con la Fondazione CRSaluzzo nell'ambito degli eventi culturali del Monastero delle Stella. Sono due gli spettacoli proposti per salutare l'estate dal palcoscenico.

Il primo "Piovono italiani. 5 atti comici di Mattia Torre" viene rappresentato sabato 18 settembre alle 21 a Villa Belvedere Radicati a Saluzzo. dalla compagnia "La macchia Impossibile" e con la musica dei "Sisimizi". Regia di Laura Sassone. In scena: Maria Virginia Aprile, Leonora Arnolfo, Maurizio Ballatore, Chiara Miolano, Gabriella Pereyra, Luana Pes, Matteo Rosso, Laura Sassone. Luci e audio: Claudio Allione.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rimandato a domenica 19 settembre sempre alle 21 nella medesima location e saranno ritenute valide le prenotazioni raccolte per il 18 settembre Prima dell’inizio dello spettacolo sarà offerto un aperitivo nel giardino di Villa Belvedere. Si raccomanda di arrivare con sufficiente anticipo per permettere un ingresso scaglionato.

Sabato 25 settembre e domenica 26 settembre alle 21 nel Monastero di Santa Maria della Stella ( via Macallè) andrà in scena “ Unici ”, due atti unici , “L’uomo dal fiore in bocca ” di Luigi Pirandello e “ Il tabacco fa male ” di Anton Cecov con la regia e la recitazione di Mauro Bocci e Valerio Dell’Anna.

Anche in questa occasione sarà offerto un aperitivo prima dello spettacolo alle 20,15.

Entrambi gli spettacoli sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria al seguente link www.monasterodellastella.it/evento/storie-destate-spettacoli-estivi-del-teatro-del-marchesato e sarà richiesto il Green Pass . Si chiede cortesemente di arrivare con il giusto anticipo in loco.

Per info è possibile contattare il Teatro del Marchesato al n.333 6979063.