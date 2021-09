Salmour, fumo dal camion della raccolta carta. Prontezza degli addetti evita danni peggiori

La prontezza degli addetti ha consentito di evitare danni peggiori dal principio d’incendio che nel primo pomeriggio di oggi (venerdì 17 settembre) si era sviluppato all’interno del cassone di un camion della nettezza urbana impegnato nel periodico giro di raccolta differenziata della carta a Salmour.



Erano circa le 15.30 quando, impegnati a percorrere via Trinità, gli addetti si sono accorti che dal cassone del veicolo stava provenendo del fumo.



Ne hanno quindi arrestato la marcia e hanno rovesciato in strada tutto il materiale che stavano trasportando, intervenendo poi per spegnere quel primo focolaio.



Un lavoro poi terminato dalla squadra di Vigili del Fuoco intanto accorsa sul posto.