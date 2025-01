A Villa Salina di Moretta l’esordio dell’associazione “Panta rei”

Chi si aspettava un incontro politico, con riferimento al serrato dibattito in corso nella federazione provinciale di Fratelli d’Italia, è rimasto deluso. Ieri, giovedì 23 gennaio, a Villa Salina a Moretta, nel corso della serata di presentazione dell’associazione “Panta rei”, la politica è rimasta (apparentemente) dietro le quinte.

Di fronte ad una platea di 120/130 persone, tra cui vari amministratori provenienti dai quattro angoli della Granda, l’avvocato Carla Sapino ha presentato le finalità di quest’associazione che, da quanto si è capito, vuole essere più culturale che politica. Va da sé che in sala erano presenti molti esponenti della destra cuneese, ma non soltanto.

“Vogliamo dare risalto alle tante eccellenze presenti sul territorio provinciale che oggi non sono sufficientemente valorizzate. Siamo aperti a tutti – ha spiegato la presidente Carla Sapino – perché la nostra è un’associazione apartitica”.



[Il logo dell'associazione Panta Rei]

Ha aggiunto il vicepresidente, l’avvocato Maurizio Paoletti, già sindaco di Boves: “Serve cultura e prima ancora educazione. Quello cuneese è un tessuto socio-economico di tutto rispetto che merita maggiore attenzione di quanta gliene sia stata finora dedicata”.

Ha osservato il segretario, Guido Giordana, sindaco di Valdieri: “Siamo anche a disposizione delle amministrazioni comunali per fornire loro tutto il supporto possibile, specie nei riguardi dei piccoli Comuni”.

La consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Federica Barbero Invernizzi, allo slogan “Panta rei” ha voluto aggiungere il “Carpe diem”: “Rendiamo prezioso questo nostro tempo perché da soli – ha osservato – si può andare più veloci ma insieme si va più lontano”. Tesoriere dell’associazione sarà il commercialista Paolo Rotolone; anfitrioni e promotori e mecenati gli imprenditori Ambrogio e Pierantonio Invernizzi.



[Il pubblico della presentazione]

QUI LE DICHIARAZONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE PRESIEDUTA DA CARLA SAPINO

A margine della presentazione, sono state consegnate, due pergamene “honoris causa” a Carlo Brunetti, ideatore del logo e animatore delle pagine social dell’associazione e a Paolo Chiarenza “per la sua instancabile battaglia a favore delle grandi infrastrutture della Granda”.

Anche il presidente della Provincia Luca Robaldo ha fatto pervenire i suoi auguri alla neonata associazione.

Il primo appuntamento di Panta rei è in calendario per il mese di febbraio a Cherasco e sarà dedicato alla figura del soldato, sia in chiave storica che attuale.