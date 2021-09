Scontro tra due auto sulla tangenziale di Fossano, strada bloccata

E' rimasta bloccata la tangenziale di Fossano Sp 231 all'altezza dello svincolo con Villafalletto a causa di un'incidente avvenuto intorno alle ore 17,30 di oggi, domenica 19 settembre.. A scontrarsi due vetture una delle quali una Cinquecento bianca, ribaltata.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Fossano per la messa in sicurezza dei veicoli. Due equipe sanitarie del 118 hanno preso in cura i coinvolti di cui non si conoscono le condizioni. In loco i carabinieri di Fossano per la gestione della viabilità e per i rilievi del caso.