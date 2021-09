Fossano: grande successo per "ViviAmo il Parco"

E’ stato un grande successo sia di partecipazione di pubblico che di associazioni l’evento “ViviAmo il parco”, organizzato per domenica 19 settembre, su iniziativa del Coordinamento donne delle Acli provinciali di Cuneo, con le Acli provinciali, l’Unione Sportiva Acli di Cuneo, la sede zonale Acli Fossano e il “Comitato Pro parco fluviale di Fossano”.



Sono state 39 le associazioni che hanno partecipato all’evento e 118 gli aderenti alle varie iniziative.



Le Acli provinciali di Cuneo, rappresentate dalla vice presidente provinciale Mariangela Tallone, hanno illustrato tutte le loro attività, nel gazebo appositamente allestito, a cui hanno fatto visita anche il sindaco di Fossano, Dario Tallone, e il vice Giacomo Pellegrino, oltre a numerosi visitatori. Molto interesse hanno suscitato le due presentazioni di yoga, proposte da Ornella Ghigo e Monica Brignone, che svolgono l'attività con l’Us Acli provinciale, nell’ambito dell’Asd “Sportinsieme”.



La coordinatrice delle donne acliste, Barbara Castellano, ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato durante la giornata di domenica e per la preparazione dell’evento, ma anche la segreteria, per tutta la parte burocratica portata avanti. Inoltre ha espresso un vivo ringraziamento al signor Malvino di Fossano che ha realizzato le magliette per gli organizzatori, insieme con la Cassa di risparmio di Fossano.



“Abbiamo vissuto una bella giornata in serenità e amicizia - ha detto Attilio Degioanni, presidente dell’Unione sportiva Acli - . Per me è la prima volta che faccio parte di un evento organizzato da più associazioni insieme e sicuramente ne esco arricchito sia sul piano umano che sociale”.



Il presidente provinciale Acli, Elio Lingua, ha ringraziato il coordinamento donne per l'iniziativa della camminata nel parco fluviale di Fossano che si è concretizzata coinvolgendo il Comune e ben 39 associazioni e ha sottolineato come il grande lavoro fatto insieme sia di stimolo per il futuro nel promuovere nuove iniziative con un coinvolgimento sempre più ampio.