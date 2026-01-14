Il Carnevale arriva a Chiusa di Pesio

L’appuntamento con il Carnevale promette di essere un evento imperdibile per grandi e piccini, con un tema che celebra l’immaginario collettivo: i grandi classici dei cartoni animati e le serie TV più amate.

L’evento prenderà il via alle 14:30 in Piazza Carlo Mauro, punto di ritrovo per la tradizionale sfilata in maschera. Il cuore della manifestazione sarà il coinvolgimento dei partecipanti: l’invito è quello di dare libero sfogo alla creatività, trasformandosi per un giorno nei propri eroi preferiti del piccolo e grande schermo.

Per chi non ha ancora scelto il proprio travestimento o desidera vivere la sfilata in compagnia, è possibile unirsi al "Gruppo dei Puffi": l’idea nata dal gruppo Ji Agricul da Ciüsa per fare comunità e rendere il corteo ancora più coreografico. Per aderire al gruppo e ricevere dettagli sull'organizzazione, è possibile contattare il 3341919917.

Ad attendere i partecipanti saranno presenti animazione, musica e merenda conviviale a cura delle associazioni locali.