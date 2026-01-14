Oltre 7mila visitatori al Presepe meccanico di Pianfei: domenica ultima apertura

Sono stati oltre 7mila i visitatori che si sono immersi nella magica atmosfera del Presepe meccanico nella Crusà di Pianfei, la chiesa sconsacrata di San Michele Arcangelo, in centro paese che, da oltre vent'anni ospita l'allestimento.
Realizzato all'interno della stessa copre una superficie di circa 80 metri quadri, con piani sovrapposti, l'allestimento conta più di sessanta i movimenti meccanici diversi: lo scorrere dell'acqua accompagna le attività che vengono scandite dalla luce del giorno che, piano piano, lascia spazio alla notte.
"A grande richiesta - spiegano gli Amici del Presepe - proporremo ancora un ultima giornata di visita. Siamo grati a tutti i visitatori per l'affetto che ci hanno riservato anche quest'anno, vi aspettiamo ancora numerosi per l'ultima apertura di questa edizione".
L'allestimento sarà ancora visitabile domenica 18 gennaio, dalle 15 alle 18.