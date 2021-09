Incidente sul lavoro a Clavesana, nel pomeriggio di oggi (mercoledì 22 settembre).

Coinvolta una persona, rimasta schiacciata da un trattore in una vigna di borgata Possa. Non parrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì e Dogliani e l'emergenza sanitaria con l'elisoccorso, che ha trasportato il ferito al CTO di Torino.