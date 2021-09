Chi è il professionista T-shaped e come diventarlo?

Il professionista T-shaped è un esperto in un determinato campo che possiede conoscenze in diverse altre aree e può interagire liberamente con altri professionisti. Questo genere di professionista è la migliore alternativa a un I-esperto (specializzato in un solo settore) e a un generalista (conosce un po' di tutto, ma più superficialmente). La linea verticale T indica la profondità delle conoscenze e la professionalità nel settore principale, mentre la linea orizzontale indica altre aree in cui il professionista è anche competente e ha determinate abilità.

Cosa significa T-shaped?

Con l'avvento di Internet e delle nuove professioni, i professionisti T-shaped sono diventati molto attuali e richiesti. Questa popolarità può essere spiegata con un semplice esempio. Un copywriter la cui attività principale è la scrittura di testi è interessato anche alla fotografia e al web-development. La sua passione per la fotografia lo aiuta a capire come illustrare correttamente il testo, e le sue capacità di web-development lo aiutano a collocare correttamente il testo sulla pagina di un sito web. Questo non significa che il copywriter svolga il lavoro di qualcun altro. Non fa che ampliare le sue conoscenze e può parlare sia il linguaggio del fotografo che quello del web-developer. Di conseguenza, un tale professionista è in grado di assumersi la responsabilità dell'intero progetto, non solo del testo.

Il T-shaped è un concetto ampio che è basato su diverse categorie:

il prodotto - in una newsletter educativa, un professionista può scrivere il contenuto, editare il testo e fare le illustrazioni

le abilità - il chitarrista può suonare la batteria e il basso

le aree di competenza - manager, project manager, con conoscenze di economia e progettazione di attrezzature.

Così, T-shaped prevede un'abilità chiave che può essere rafforzata da altre conoscenze e interessi dello specialista.

Quali sono i vantaggi dell'approccio T-shaped?

Il vantaggio principale di un professionista è la capacità di incrementare il proprio interesse per il suo lavoro. Fare le stesse cose più e più volte può diventare noioso, e ciò ha un effetto negativo sul risultato finale. Inoltre, vengono evidenziati i seguenti vantaggi dell'approccio T-shaped:

un'interazione semplice e facile con i colleghi, poiché la comprensione dei diversi processi aiuta a esprimersi nel linguaggio degli altri professionisti e a lavorare insieme sui diversi progetti

la stimolazione della creatività – in un crocevia di discipline, spesso nascono idee incredibili che non verrebbero in mente a uno specialista di un determinato settore

l’aumento della domanda di professionisti nel mercato del lavoro - oggi i datori di lavoro preferiscono dipendenti che hanno competenze non solo in un particolare campo, ma anche in campi correlati.

Molte professioni moderne fin dall'inizio richiedono conoscenze e competenze in diverse aree. Per esempio, coloro che sono interessati a remote jobs in IT, devono essere dei bravi programmatori, esperti nel web-development e designer di talento.

Come diventare uno specialista T-shaped?

Per prima cosa, devi concentrarti su ciò che ti interessa. Una volta che hai identificato le tue aree di interesse, parla con i tuoi colleghi per scoprire da dove iniziare a immergerti nel campo che hai scelto.

In secondo luogo, il grande obiettivo deve essere scomposto in diversi obiettivi più piccoli. Per esempio, quando si entra nel web design, non bisogna tentare di sviluppare subito un sito web. Comincia imparando le basi degli editor speciali e sviluppa le abilità passo dopo passo.

Inoltre, ti consigliamo di combinare hard e soft skill. Le prime sono competenze tecniche di base, le ultime riguardano il pensiero critico e la comunicazione con i colleghi specializzati in determinati campi di studio.