Il Lions Club Saluzzo-Savigliano ha presentato il nuovo anno lionistico

Il 21 settembre scorso, nella cornice del Ristorante La Porta delle Langhe si è svolto il primo meeting annuale del Lions Club Saluzzo-Savigliano per presentare il nuovo anno lionistico.



Alla presenza del Sindaco di Savigliano Prof. Giulio Ambroggio, il nuovo Presidente Lions Simone Pittavino si è augurato che, anche per le attività del Club, questo possa essere un anno di ripartenza, che consenta di portare avanti tutte quelle attività in presenza che gli ultimi anni gravati dal COVID 19 avevano inevitabilmente rallentato.



Un primo segnale si è avuto con il contributo dato alla “pedalata del cuore”, evento organizzato nella giornata di domenica 19 settembre, a conferma del forte impegno del Club nei confronti del territorio e delle attività che coinvolgono la città di Savigliano.



E' stata poi l'occasione per ricordare tutte le attività di sostegno svolte dalla precedente presidente, Laura Gissi, nel corso dell'anno lionistico appena concluso; in particolare sono state ricordate tutti gli importanti service volti a sostenere il servizio sanitario locale in questi anni così colpiti dalla pandemia.



Sono stati infatti donati nel corso della presidenza Gissi circa 25.000 euro, con contributi importanti all'Ospedale di Savigliano, alle USCA ed alla Croce Rossa insieme ad altre donazioni a sostegno della Caritas, Emporio Solidale, San Vincenzo e CAV; a questi si aggiungono donazioni alle scuole primarie di Saluzzo e Savigliano per l'acquisto di materiale didattico, un aiuto economico per la ristrutturazione di un alloggio per disabili e sostegni all'associazione Liberi Dentro di Saluzzo ed alla parrocchia di Sant'Andrea per la ristrutturazione del tetto.



Ora con il nuovo anno appena aperto ci si augura di poter riprendere anche tutte quelle attività in presenza, dal Premio Dalla Chiesa, agli scambi giovanili, al progetto Martina, che tanto hanno caratterizzato il Club Saluzzo Savigliano