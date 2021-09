Non c'è pace per la Cuneo-Nizza: i lavori tra Drap e Breil dureranno almeno 12 mesi

Non c’è pace per la linea ferroviaria Cuneo – Nizza che ora rischia la chiusura, nel tratto tra Drap – Nizza, per alcuni mesi e in quello Drap - Breil per almeno un anno.

Lavori definiti “imperativi” da parte di SNCP riguarderanno sia la massicciata nel tratto Breil – Nizza, sia la galleria del Col de Braus (tra le stazioni di Touët de l’Escarène e Sospel) destinati a prolungarsi per non meno di 12 mesi.

Sono lavori indispensabili, ma destinati a creare ulteriori disagi in Valle Roya per gli abitanti che si spostano verso la capitale della Costa Azzurra coinvolgendo località come Sospel ed anche limitando la tratta tra Cuneo e Nizza.

L’inizio degli interventi è programmato tra la fine del 2023 e il 2024: saranno previsti bus sostitutivi da Breil al mare, sicuramente si manifesteranno non pochi disagi.

L’associazione “Les Amis du rail azuréen” ha chiesto che i lavori vengano svolti solo di notte nel tunnel, così da consentire la circolazione durante la giornata.

SNCF, che usufruisce di un finanziamento di 50 milioni di euro erogato dalla Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur ha replicato che i costi sarebbero destinati ad aumentare e che verrebbero rallentati altri interventi altrettanto indispensabili.

Nel 2024, dunque, pare che la Cuneo – Nizza subirà una lunga chiusura tra Breil e Drap con bus sostitutivi e sicuri disagi, mentre i tanti pendolari che abitano a Drap e La Trinité dovrebbero veder limitato a pochi mesi il blocco dell’ultimo tratto della linea ferroviaria internazionale che ha quale capolinea la stazione di Nice Ville.