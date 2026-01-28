Neve anche sull’Albese: disagi sulle strade e code in tangenziale [FOTO E VIDEO]

Immancabili e ampiamente previsti – a partire dall’allerta gialla diramata da Arpa a mezzogiorno di ieri -, hanno interessato anche le strade di Langhe e Roero i disagi alla viabilità provocati dalla nevicata in corso da ieri sera su buona parte del Piemonte meridionale.

LA NEVE SULL’ASTI-CUNEO

[Sopra un video pubblicato dalla pagina Facebook di Centro Meteo Piemonte]

I pochi centimetri caduti al suolo (una decina quelli registrati dalla stessa agenzia ai 670 metri di altitudine di Feisoglio, in Alta Langha) hanno provocato disagi in collina, specialmente nelle prime ore del mattino. Disagi che hanno interessato anche le corse del trasporto scolastico, in particolare sulla Provinciale 429 che da Manera scende ad Alba – ora libera e percorribile, ci conferma la Provincia – e sulla Sp 51 tra Mango e Neive.

[Bus scolastici fermi sulla Provinciale 429 tra Manera e Alba]

E che hanno aggravato la già poco felice situazione della tangenziale di Alba, dove la presenza di mezzi pesanti a occupare l’unica corsia percorribile nei tratti soggetti a restringimento ha provocato code, rallentando anche il passaggio di un’ambulanza, per alcune centinaia di metri impossibilitata a proseguire nonostante le sirene spiegate.