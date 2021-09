Da Busca a Marsiglia con Bloom&Doom

Le nervature delle foglie fatte combaciare con le linee della mano, i messaggi scritti sulla pelle di piccoli animali, una camminata guidata nel cielo specchiato: sono alcune delle esperienza suggestive vissuta da diversi buschesi.tra cui il sindaco, Marco Gallo, che hanno partecipato, incuriositi, all’insolita esplorazione urbana in centro città guidati dai bambini.



“Ringraziamo l’artista Caterina Moroni che ha portato a Busca il suo progetto. – dicono gli assessori Lucia Rosso e Ezio Donadio che hanno seguito l’iniziativa per il Comune – I bambini e le loro famiglie sono state sensibilizzate dal percorso laboratoriale che, in un trio di incontri pomeridiani, ha portato i piccoli partecipanti a riflettere sulla natura, sulle loro origini e sul loro futuro, temi più che mai attuali, rivisitati ed elaborati nella restituzione di sabato, quando i piccoli interpreti, costituitisi in un clan, hanno accolto e accompagnato genitori e curiosi per le vie del centro città. Un grazie particolare a tutte le famiglie che hanno accolto l’invito a far partecipare i loro figli a questa avventura”.



Hanno dato una mano Alessia e Nicolò, che stanno svolgendo il servizio civile volontario in Comune, e lo staff di Mirabilia.



“Ringraziamo e salutiamo Busca, i suoi bambini e le persone incontrate per la straordinaria accoglienza e disponibilità. – dicono a loro volta Moroni e il direttore artistico di Mirabilia Fabrizio Gavosto – Affidiamo a tutti il nostro messaggio, che occorre avere fiducia nei bambini e nelle piante perché loro conoscono la strada”.