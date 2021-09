Il nuovo comandante dell'Arma della Granda in visita presso il Comando delle Fiamme Gialle a Cuneo

Ieri 28 settembre il nuovo comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Giuseppe Carubia, si è recato in visita di cortesia al Comando Provinciale della Guardia di Finanza presso la caserma “Cesare Battisti” di Cuneo, storica infrastruttura della città.

L’ufficiale è stato accolto dal comandante provinciale colonnello Luca Albertario, il quale, durante l’informale incontro, ha illustrato l’assetto del Corpo in provincia e le molteplici attività di servizio espletate dalle Fiamme Gialle cuneesi sul territorio, in alcuni casi, anche in collaborazione con le altre Forze di Polizia.

Nell’occasione, il col. Carubia ha ringraziato il col. Albertario per l’accoglienza ed ha auspicato una sempre maggior collaborazione con il Corpo della Guardia di Finanza della “Granda”, anche in questo periodo di perdurante emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da COVID-19, con i possibili pericoli di infiltrazione della criminalità nel tessuto socio-economico della provincia.