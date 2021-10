Monsignor Bodo nominato nella Commissione episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi

Un clima di fraterna condivisione ha caratterizzato la sessione autunnale del Consiglio episcopale permanente, a Roma, presso Villa Aurelia, dal 27 al 29 settembre 2021, sotto la guida del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana.

Il principale obiettivo dell’incontro era confrontarsi sul cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia. Sono stati approvati due documenti: un essaggio ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate e consacrati e agli operatori pastorali e una lettera alle donne e agli uomini di buona volontà.

È stato anche presentato un crono-programma che si distende per l’intero quinquennio 2021-2025. Sia l’elaborazione degli strumenti sia il dialogo tra i vescovi sono scaturiti dalla consapevolezza che il cammino sinodale rappresenta un’opportunità da cogliere per il bene delle comunità ecclesiali e per l’intera società.

Al cammino sinodale sarà dedicata anche l’Assemblea generale straordinaria, che si terrà a Roma dal 22 al 25 novembre, di cui è stato approvato l’ordine del giorno.

Al centro dei lavori anche alcuni importanti adempimenti statutari. Non è mancato uno sguardo sulla situazione nazionale e internazionale, in particolare sul dramma della popolazione afghana.

Il rinnovo delle dodici commissioni episcopali è stato l’occasione per un confronto sulle loro modalità operative, sul loro rapporto con gli Uffici della CEI, sulla loro natura e finalità in ordine alla comunione dell’episcopato italiano.

Il Consiglio permanente ha, inoltre, approvato il messaggio per la Giornata nazionale per la Vita e per la Giornata nazionale del ringraziamento e ha provveduto ad alcune nomine, fra cui quelle dei membri del Consiglio per gli affari giuridici.

Nel corso dei lavori, il Consiglio episcopale permanente ha provveduto alla nomina dei membri delle commissioni episcopali, i cui presidenti erano stati eletti nel corso dell’Assemblea generale tenuta nel maggio 2021. Di ciascuna commissione episcopale fa parte un vescovo emerito, indicato dalla Presidenza.

All’interno della commissione episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi, è stato nominato il vescovo di Saluzzo, Monsignor Cristiano Bodo. La commissione dove presenzierà Monsignor Bodo sarà presieduta da Monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara.