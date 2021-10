Dronero, al via la rassegna "Dante e la lingua d'Oc"

La rassegna "Dante e la lingua d'Oc", ideata per celebrare il rapporto privilegiato tra il Poeta e i trovatori a 700 anni dalla sua morte, si conclude a ottobre dopo quasi trenta appuntamenti organizzati nelle valli occitane.

Il 15 ottobre alle ore 18 nella frazione Monastero di Dronero, presso l’Antico monastero femminile di Sant’Antonio, si terrà la conferenza Armi, amore e virtù: Bertran de Born, Arnaut Daniel e Giraut de Bornelh a cura di Walter Meliga, Docente di Filologia e Linguistica romanza presso l’Università di Torino.

Nel De vulgari eloquentia Dante spiega quali sono i tre argomenti più importanti di cui si può parlare in poesia: la prodezza nelle armi, l’amore e la rettitudine. Solo di questi argomenti, secondo Dante, hanno cantato i poeti volgari. Cita quindi tre trovatori: Arnaut Daniel per l’amore, Giraut de Bornelh per la rettitudine e la virtù, e Bertran de Born per le armi.

Gran finale il 29 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Civico di Caraglio, con il recital pianistico di Giorgio Paolo Nicita. Il concerto per pianoforte ha per fulcro la cosiddetta Dante sonata, composizione di Liszt dal titolo originale Après une lecture de Dante, che il grande autore scrisse nel 1849 ispirandosi alla lettura della Divina Commedia.

Il brano è diviso in due temi principali; il primo, in Re minore, rappresenta il lamento delle anime all'inferno; il secondo tema, un corale in Fa diesis maggiore, rappresenta la gioia delle anime beate.

Il programma completo prevede l’esecuzione di: Robert Schumann, Davidsbündlertänze, op. 6; Franz Liszt, Sonetto 104 del Petrarca; Franz Liszt, Dopo una lettura di Dante: Fantasia quasi Sonata. Dante e la lingua d’oc è un’iniziativa delle Unioni Montane delle valli occitane Po, Varaita, Maira, Grana e Stura insieme al Comune di Saluzzo e Terres Monviso e con l’organizzazione di Espaci Occitan.

La rassegna rientra nel più ampio calendario AMOR MI MOSSE, collettore di iniziative dell’area cuneese.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti; la prenotazione è obbligatoria, e per accedere agli eventi sarà necessario esibire il green pass. Le prenotazioni dovranno arrivare entro le ore 12 del giorno dell’evento a Espaci Occitan 0171 904075 - segreteria@espaci-occitan.org. Info Dante e la lingua d’oc: www.espaci-occitan.org - www.amormimosse.com