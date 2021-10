A Cuneo riparte la Mindfulness in presenza

"Sono tante le ragioni per le quali ci stiamo rivolgendo verso la consapevolezza, non ultima forse l’intenzione di conservare la nostra salute mentale o di recuperare il senso delle proporzioni e o il significato delle cose, o anche solo di tenere testa al tremendo stress e alla grande insicurezza del nostro tempo… in effetti limitarsi a sedere e a stare tranquilli per un po’ di tempo per proprio conto è un atto radicale di amore". Jon Kabat Zinn

Lo Studio Emovere è felice di comunicare che a ottobre ripartirà a Cuneo il percorso di mindfulness in presenza: saremo in un’ampia sala presso il centro Agape, con tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza.

Durante il percorso i partecipanti potranno sperimentare cosa è la mindfulness: attenzione, concentrazione, presenza… ma anche le qualità fondamentali di questa consapevolezza: l’atteggiamento non giudicante, la gentilezza e la compassione, così importanti per prenderci cura di noi stessi in modo efficace e vivere serenamente le nostre relazioni.

Il percorso è indicato per chi soffre di stress acuto o prolungato, di problematiche psicosomatiche, ansia, disturbi del sonno e per tutti coloro che svolgono una professione ad alto carico emotivo (insegnanti, educatori, medici, infermieri, psicologi).

Esso si articola in 8 incontri di gruppo (circa 10 persone) a cadenza settimanale della durata di 2 ore e di una giornata intensiva di 8 ore. Vengono inoltre proposte delle pratiche da svolgere individualmente tra un incontro e l’altro finalizzate a risvegliare la consapevolezza corporea, emotiva, cognitiva e relazionale.

È prevista una serata informativa libera e gratuita, propedeutica al corso, giovedì 14 ottobre alle ore 20, presso il Centro Agape, in Corso Nizza 36, Cuneo.

Per partecipare all’incontro di presentazione è necessario iscriversi.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il pieghevole allegato, contattarci al 347 7202831 o scrivere a mindfulness.studio.emovere@gmail.com.