Allerta maltempo a Ceva: anche qui domani le scuole resteranno chiuse

Allerta maltempo per la città di Ceva: il bollettino di allerta emanato dall’Arpa Piemonte per le prossime 36 ore prevede il grado Arancione per il rischio idrogeologico come frane e smottamenti e Giallo per il rischio idraulico, ossia allagamenti.

Almeno per adesso, viste le precipitazioni di queste ultime ore, non è prevista l'allerta Rossa ma sarà necessario monitorare le precisazioni per, eventualmente, cambiare il grado di allerta.

Comunque in via precauzionale le scuole di Ceva - di ogni ordine e grado - per la giornata di domani - martedì 5 ottobre - resteranno chiuse. Lo ha deciso il sindaco, Enzo Bezzone, anche per non mettere in pericolo i tanti studenti che arrivano dal Savonese e dalla Valle Bormida.

L’amministrazione comunale ha inoltre invitano i cittadini ad aderire al sistema di allertamento, rilasciando le proprie generalità ed il relativo consenso, presso gli uffici comunali.

In ogni caso è possibile fare riferimento ai seguenti indirizzi per avere tutte le informazioni o segnalare delle criticità: tel 0174 704620 - 721623 ; cell. 329 5906760 (anche con whatsapp); oppure alle mail: ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it ; sindaco@comune.ceva.cn.it ; patrizia.luciano@comune.ceva.cn.it .

Su tutto il territorio stanno già vigilando le squadre di Protezione Civile e le Forze dell'ordine.