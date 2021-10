A Caramagna Piemonte si cambia passo, vince Francesco Emanuel

Incoronata detta Maria Coppola, sindaco uscente, con la lista civica “Insieme per Caramagna” non ce l’ha fatta, non sarà di nuovo sindaca di Caramagna

È Emanuel Francesco a vincere le elezioni del 2021, che già nel 2016 aveva sfidato l’attuale primo cittadino, con la lista “Caramagna Domani”.

“Eravamo un po’ preoccupati, la lista che era comando aveva tutto in mano. Si faceva notare di più, ma noi abbiamo questo grippo che è stato fondato nel 2006 e io era già capolista, avevamo perso per 25 voti. Abbiamo vinto perché abbiamo fatto una campagna elettorale seria, abbiamo fatto critiche già tratttae in consiglio comunale. Sono molto soddisfatto della lista. Parleremo presto della nuova” è il commento a caldo del neo eletto sindaco.