Con 31 voti di scarto, Domenico Amorisco è il nuovo sindaco di Casteldelfino

In Valle Varaita, i riflettori erano tutti puntati sulla corsa al Municipio di Casteldelfino.

Per settimane, la campagna elettorale ha surriscaldato (e non di poco) gli animi del dibattito pubblico. Specie sui social network dove, alle volte, gli internauti hanno assistito ad una dialettica dai toni aspri e pesanti.

Qui, a contendersi la poltrona da sindaco del paese, c’erano due contendenti.

Domenico Amorisco, 79anni, storico segretario comunale in diversi Comuni della Granda e sindaco per otto mandati in quattro Comuni della Valle. Amorisco nell’ultimo lustro è stato sindaco a Sampeyre.

Dall’altra, Alberto Anello, gioielliere 66enne, consigliere comunale a Verzuolo per diverse legislature, dove ha ricoperto anche incarichi in Giunta, consigliere provinciale eletto con la Lega Nord, sotto la presidenza di Gianna Gancia, e poi, infine, sindaco di Casteldelfino dal 2016 ad oggi.

A parlare, ora, è l’esito delle urne.

67 i voti per Amorisco, 46 per Anello.

Alla luce di quanto emerso dallo spoglio, Amorisco, dopo cinque anni di Amministrazione a Sampeyre, torna ad essere il sindaco del paese, carica che aveva già ricoperto, per due legislature consecutive, dal 2006 al 2016.