Gianfranco Garau vicino alla riconferma a sindaco di Grinzane Cavour

Il 40enne Gianfranco Garau vicino al bis dopo un lustro alla guida del municipio di Grinzane Cavour.

Sembra vicinissima la vittoria per l'uscente di "Grinzane al centro" nel comune alle porte di Alba (1.975 abitanti), che tra i propri primi cittadini (a soli 22 anni) vide il grande statista protagonista del Risorgimento italiano, sede del maniero che dal 2014 rappresenta il simbolo delle colline Unesco.

Alle 16.47 di oggi sono stati raggiunti i 650 voti su una soglia di 535 necessari alla rielezione.

Di professione impiegato proseguirà l’esperienza amministrativa iniziata ormai quindici anni addietro, quando per un decennio fu assessore dell’allora sindaco Franco Sampò, allora chiamato a occuparsi di bilancio e associazioni, prima di succedergli nel 2016 alla guida dell’unica lista allora in campo, quella di "Grinzane al centro". Garau ha confermato nome e simbolo della lista, come buona parte della compagine allora in campo, con un paio di nuove entrate.



In opposizione, salvi clamorose sorprese dell'ultimo minuto, Moreno Cavalli, dirigente Ferrero in pensione, vicesindaco uscente dopo un mandato trascorso a occuparsi soprattutto di promozione del territorio, urbanistica, sicurezza e ambiente, a capo della lista "Noi con voi".